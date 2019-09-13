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Почти 50 станций метро построят в Москве до конца 2023 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Власти Москвы намерены открыть 47 новых станций метро до конца 2023 года. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщил Комплекс градостроительной политики и строительства столицы.

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Отмечается, что в 2019 году планируется достроить шесть станций, а с 2020-го до конца 2023 года — еще 41 на расстояние 100 км, а также пять электродепо.

По словам заммэра столицы Марата Хуснуллина, в этом году планируется открыть участок Большой кольцевой линии (БКЛ) между станциями «Авиамоторная» и «Лефортово» и участок Некрасовской линии.

В частности, планируется продлить Калининско-Солнцевскую линию до аэропорта Внуково, Люблинско-Дмитровскую и Сокольническую ветки.

Кроме того, власти намерены начать строительство новых радиальных линий метро: Бирюлевской, Коммунарской и Рублево-Архангельской.

11 сентября стало известно, что в Московском метрополитене начали тестирование системы распознавания лиц для оплаты проезда.

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