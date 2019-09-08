Перуанский барабан и «кассу» забыли в метро Москвы за последние два месяца

Перуанский барабан и кассовый аппарат оказались среди 1,9 тыс. предметов, забытых пассажирами в Московском метрополитене и на Московском центральном кольце (МЦК) за последние два месяца. Об этом сообщает 8 сентября агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.

«Среди необычных находок, которые поступили на склад забытых вещей метрополитена, — кассовый аппарат, бутафорский меч, книги «Метро 2033», ноутбук и перуанский ударный музыкальный инструмент кахон», — говорится в сообщении.

Вещи, которые были оставлены в метро, поступают на склад забытых вещей на станцию «Котельники». С начала этого года поступило более 7 тыс. предметов.

«В июле и августе пассажиры забыли в метро и на МЦК порядка 1,9 тыс. различных вещей. Почти половина предметов уже возвращена владельцам: более 600 вещей забрали на станциях и еще свыше 300 — со склада забытых вещей метрополитена», — рассказали в пресс-службе, добавив, что просят пассажиров при оформлении заявки подробно описывать забытую вещь, дату и место потери.

По данным пресс-службы Мосметро, за последние два месяца пассажиры часто теряли зонты, детские коляски, чемоданы, рюкзаки, сумки и сезонный транспорт — скейтборды, самокаты, велосипеды.

Теперь людям, которые забыли вещи в метро, нужно звонить в контакт-центр «Московский транспорт» по номеру 8-495-539-54-54 или 3210 с мобильного телефона. Также они могут заполнить специальную форму в приложении «Метро Москвы». Если вещь найдут, с заявителем свяжется сотрудник склада, который расскажет, как забрать ее. При себе нужно иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

В январе этого года среди самых необычных забытых пассажирами вещей оказались коврики для фитнеса и кафельная плитка. В этом месяце люди оставили в метро на 60% больше вещей, чем за аналогичный период 2018 года. Среди находок были украшения, часы и одна сумка с художественной литературой.