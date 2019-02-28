В «Мострансавто» рассказали о самых необычных забытых пассажирами вещах

Жители Подмосковья этой зимой забыли в автобусах более 2 тыс. вещей, среди которых березовый веник, ледобур и кокошник. Об этом со ссылкой на «Мострансавто» сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что находки были возвращены владельцам.

Чаще же всего пассажиры забывали в автобусах транспортные карты «Стрелка», мобильные телефоны, пакеты со сменной обувью, а также перчатки, шапки и шарфы, отмечает «Газета.Ру».

Ранее сообщалось, что пассажиры московского метро в январе оставили на станциях и в вагонах порядка 840 вещей. Среди них оказались в том числе коврики для фитнеса и кафельная плитка, а также часы, дорожные сумки, рюкзаки и прогулочные коляски.