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Вагоны метро Москвы украсили плакатами из кинофильмов

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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Посвященные кинематографу плакаты разместили в 30 поездах московского метро. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Увидеть плакаты, рассказывающие о снятых в столице кинофильмах, можно увидеть в поездах, курсирующих на Сокольнической и Кольцевой линиях подземки. В общей сложности в них появились 150 плакатов.

Так, во время поездки на метро пассажиры смогут ознакомиться с интересными фактами о фильме «Сибирский цирюльник», актрисе Софи Лорен, а также об одной из частей «Крепкого орешка»: постеры расскажут, какие столичные высотки попали в голливудский фильм.

Помимо этого, один из плакатов расскажет о культовом фильме «Место встречи изменить нельзя» Станислава Говорухина. Картина вышла на экраны в 1979 году, а многие его сцены были сняты в столичном парке «Сокольники», сообщает «Федеральное агентство новостей».

Как пишет сетевое издание m24.ru, плакаты также расскажут о киноляпах, допущенных создателями популярных фильмов. Всего в метро представят четыре блока тематических постеров: «Москву кинематографическую», «Москву музыкальную», «Москву историческую» и «Москву литературную и театральную». Материалы готовили известные москвоведы и историки.

21 февраля сообщалось, что двери вагонов одной из линий столичной подземки начали работать по нажатию кнопки.

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