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Уникальные светильники для московского метро сделали в Брянске

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Брянские специалисты сделали уникальные светильники для Московского метрополитена. Таких больше в России не производят.

Как уточняет интернет-газета «Брянские новости», копии исторических светильников вывешены на станции «Киевской» Филевской ветки. Точно такие же были зажжены при открытии станции много лет назад.

Архитектор Анастасия Замаренова рассказала, что мастерам вручную удалось сделать в белом стекле проточки. Благодаря этому проходящий через люстры свет создает эффект воздушной легкости.

Уникальное белое стекло производят только в Брянской области, отметила специалист.

Ранее сообщалось, что в московской подземке в 2019 году заменят более 100 км рельсов. Это необходимо для повышения надежности метро и снижения расходов на эксплуатацию поездов и контактного рельса.

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