Брянских коров обеспечат электронными паспортами

Электронные паспорта в ближайшее время начнут выдавать поголовью крупного рогатого скота в Брянской области. Чиновники устанавливают точное количество животных для централизованной закупки чипов. По проекту затраты на это будут субсидировать сельскохозяйственные компании.

Как отмечает NASHBRYANSK.RU, радиочастотная идентификация, как еще называют чипирование животных, является передовой и перспективной технологией. Необходимую информацию заносят на микросхемы, и она всегда доступна специалистам.

Ранее сообщалось о законопроекте Минсельхоза РФ, в котором предлагается помечать животных татуировками, чипами и бирками для ведения учета. Проект внесен на рассмотрение в правительство.