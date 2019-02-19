Брянская Венеция попала в зону возможного затопления

При максимальном уровне воды в Брянске в зону возможного подтопления попадают 782 жилых дома. Из них около 500 расположены в поселке Радице-Крыловка, которую в народе называют брянской Венецией.

Администрация города договорилась с транспортными предприятиями о предоставлении 10 автомобилей высокой проходимости. Подготовлено 30 весельных лодок, три моторные, один катер. Пункты временного размещения при необходимости примут эвакуированных людей. Есть соглашение о медобслуживании подтапливаемых территорий и охране общественного порядка. Об этом пишет NASHBRYANSK.RU.

Напомним, при наихудшем сценарии в зоне подтопления в Орловской области попадают территории с населением более 20 тыс. человек. В частности, паводок угрожает 20 мостам и семи социально значимым учреждениям. Готовиться к паводку областные службы начали заранее. Предусмотрена возможность выставления дополнительных постов от пожарно-спасательных частей в населенных пунктах при затоплении мостов.