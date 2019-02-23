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Московское метро дотянется до Троицка к 2023 году

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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В 2022–2023 годах планируется завершить строительство участка линии Московского метрополитена до Троицка. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, сообщает 23 февраля «РИА Новости».

Городской чиновник отметил, что нормативный срок строительства такой линии — восемь лет. Власти поставили перед собой задачу уложиться в срок 4–5 лет.

В настоящее время объявлен тендер на строительство участка этой линии.

«В течение месяца мы планируем объявить победителя. Мы через месяц должны приступить к строительству радиуса Крымская (МЦК) — Коммунарка до Троицка. Мы утвердили трассировку станции. Протяженность радиуса превышает 30 км», — сказал заммэра столицы.

Ранее Хуснуллин рассказал, что в ближайшие месяцы станцию «Каховская» Московского метрополитена закроют для проведения ремонтно-восстановительных работ и строительства Большой кольцевой линии (БКЛ).

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