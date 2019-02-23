Прямой эфир

Станцию «Каховская» метро Москвы закроют на реконструкцию

0
Фото: агенство городских новостей «Москва»
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ближайшие месяцы станцию «Каховская» Московского метрополитена закроют для проведения ремонтно-восстановительных работ и строительства Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом 23 февраля рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Железная связь: в Москве началось проектирование новых «диаметров»
Развитие столичной инфраструктуры станет первым шагом к масштабной реконструкции транспортной системы страны

«Еще один важный участок — реконструкция станции «Каховская». В ближайшие месяцы мы ее закроем под реконструкцию для того, чтобы к концу 2020 года завершить участки на Южном и Юго-Восточном участке (БКЛ. — Ред.)», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что существующая Каховская линия станет частью БКЛ.

Станция «Каховская» была открыта летом 1969 года в составе участка Замоскворецкой линии «Автозаводская» — «Каховская». В 1995 года появилась отдельная линия от станции «Каховская» до станции «Каширская».

БКЛ — частично введенная в эксплуатацию линия. В феврале 2018 года был открыт первый участок от станции «Петровский парк» до станции «Деловой центр». Завершить проект планируется в 2022–2023 годах.

Ранее стало известно, что станции Сокольнической линии Московского метрополитена «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского», временно закрытые из-за строительных работ, возобновили работу с субботы, 23 февраля, в 5:30 утра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Московское метро подарит мужчинам носки в честь 23 февраля
В Омске отказались от строительства метро

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017