Станцию «Каховская» метро Москвы закроют на реконструкцию

В ближайшие месяцы станцию «Каховская» Московского метрополитена закроют для проведения ремонтно-восстановительных работ и строительства Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом 23 февраля рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Еще один важный участок — реконструкция станции «Каховская». В ближайшие месяцы мы ее закроем под реконструкцию для того, чтобы к концу 2020 года завершить участки на Южном и Юго-Восточном участке (БКЛ. — Ред.)», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что существующая Каховская линия станет частью БКЛ.

Станция «Каховская» была открыта летом 1969 года в составе участка Замоскворецкой линии «Автозаводская» — «Каховская». В 1995 года появилась отдельная линия от станции «Каховская» до станции «Каширская».

БКЛ — частично введенная в эксплуатацию линия. В феврале 2018 года был открыт первый участок от станции «Петровский парк» до станции «Деловой центр». Завершить проект планируется в 2022–2023 годах.

Ранее стало известно, что станции Сокольнической линии Московского метрополитена «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского», временно закрытые из-за строительных работ, возобновили работу с субботы, 23 февраля, в 5:30 утра.