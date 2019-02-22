Пять станций метро Сокольнической линии откроются раньше на два дня

Станции Сокольнической линии Московского метрополитена «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского» начнут работать в субботу, 23 февраля, в 5:30 утра. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем Twitter-аккаунте.

Пять станций откроют на два дня раньше, чем было запланировано, сообщает телеканал «Звезда».

В настоящее время между станциями курсирует бесплатный компенсационный маршрут наземного транспорта, на который ежедневно выходят более 230 автобусов. Жители также могут воспользоваться МЦК и другими линиями метро.

Участок от «Комсомольской» до «Бульвара Рокоссовского» красной ветки столичного метро был закрыт из-за строительства северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро. Она будет проходить под станцией «Сокольники».