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«Мосгортранс» посоветовал москвичам пораньше выехать на работу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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ГУП «Мосгортранс» попросил жителей восточных районов Москвы в ближайшую неделю заранее выезжать из дома на работу из-за закрытия участка Сокольнической линии метрополитена.

В «Мосгортрансе» напомнили, что станции от «Красносельской» до «Бульвара Рокоссовского» закрыты для пассажиров до 24 февраля. Между ними запущен бесплатный компенсационный маршрут наземного транспорта КМ, на который ежедневно выходят более 230 автобусов. Также жители могут воспользоваться МЦК и другими линиями метро.

«Лучше раньше лечь спать, раньше встать, раньше выйти из дома», — обратился «Мосгортранс» к москвичам в Twitter.

17 февраля столичные власти сообщили о временном закрытии южного участка Сокольнической линии от станции «Юго-Западная» до станции «Саларьево». Станции будут закрыты для пассажиров 3 марта.

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