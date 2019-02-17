Южный участок красной ветки московского метро будет закрыт 3 марта

Метрополитен Москвы 3 марта закроет для пассажиров участок Сокольнической линии от станции «Юго-Западная» до станции «Саларьево» в связи с работами по технологическому присоединению новых станций, сообщил заместитель мэра Марат Хуснуллин.

Как уточняет «Интерфакс», участок будет закрыт на один день. По словам Хуснуллина, данные меры необходимы для наладки инженерных и технологических транспортных систем, а также включения построенных станций в систему линии. Речь идет о четырех новых станциях: «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».

Ранее столичные власти предупредили пассажиров метро о закрытии участка Сокольнической линии от станции «Красносельская» до «Бульвара Рокоссовского» с 16 по 24 февраля в связи со строительством северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ).