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Более 120 москвичей поучаствуют в быстрых свиданиях в метро

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Более 120 человек зарегистрировались на участие в быстрых свиданиях, организованных Московским метрополитеном в День всех влюбленных. Об этом рассказала замначальника подземки по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

По ее словам, организаторы не ожидали такой популярности инициативы.

«Мы не ожидали такого ажиотажа: более 120 человек уже подали заявки на участие», — цитирует Темникову агентство городских новостей «Москва».

Спиддейтинг пройдет на станции Курская, где также установлена фотобудка.

Накануне в метро организовали сервис по доставке валентинок. Любовные письма отправили более 2 тыс. человек.

Ранее 14 февраля в пресс-службе столичной подземки напомнили об ограничении движения по ряду улиц. Схема проезда изменится в районах Басманный, Сокольники и Преображенское на период с 16 по 24 февраля. Ограничения связаны со строительством новых станций, в связи с чем был закрыт участок Сокольнической линии и запущены автобусы. 

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