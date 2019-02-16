Пять станций на красной ветке московского метро закроют на неделю

Участок Сокольнической линии Московского метрополитена будет закрыт с 16 по 24 февраля в связи со строительством северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ), сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

Как уточняет ТАСС, для пассажиров временно недоступен участок от станции «Красносельская» до «Бульвара Рокоссовского».

В обычном режиме поезда начнут ходить с 25 февраля. До этого между закрытыми станциями запустят бесплатный компенсационный маршрут наземного транспорта КМ, на который выйдут более 230 автобусов. Они будут курсировать с интервалом раз в минуту с остановками у закрытых станций.

9 февраля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в течение ближайших пяти лет в мегаполисе построят еще 50 станций метро. За прошлый год в столице ввели в эксплуатацию 33 км новых линий и 17 станций подземки.