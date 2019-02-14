Прямой эфир
Сюжет:

РЖД и Трансмашхолдинг заключили договор на поставку 3,7 тыс. пассажирских вагонов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компании «Российские железные дороги» (РЖД) и Трансмашхолдинг заключили долгосрочный договор на поставку 3,7 тыс. пассажирских вагонов до 2025 года. Документ подписали в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

Поезд тронулся: правительство согласовало инвестиционную программу РЖД
На развитие железных дорог за три года направят 2,25 трлн рублей

Сумма контракта составляет 237 млрд рублей. При этом в фиксированную часть заказа входит 2 644 вагона, а 1 086 вагонов — опциональный заказ, который корректируется по усмотрению заказчика.

«Мы обновим почти четверть существующего вагонного парка АО «ФПК» (Федеральная пассажирская компания, «дочка» РЖД. — «Известия»). Договор представляет собой сбалансированную 7-летнюю модель обновления подвижного состава, направленную на улучшение качества перевозки пассажиров», — прокомментировал подписание контракта гендиректор перевозчика Петр Иванов.

В рамках договора предполагается организовать выпуск и поставку одноэтажных и двухэтажных вагонов как существующего модельного ряда, так и новых моделей.

Отмечается, что подвижной состав будет соответствовать всем требованиям безопасности, надежности и комфорта.

14 февраля стал известен интерьер купе в новых вагонах для РЖД. В одноэтажных вагонах он выполнен в серо-синих тонах. В сложенном виде нижние полки похожи на диван с подголовниками, а верхние полки почти незаметны и выглядят как часть стены. Также в купе есть сейф, в коридоре стоит вендинговый автомат, а в туалете есть душ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
РЖД выделит 83 млрд рублей на модернизацию инфраструктуры Петербурга
Ленобласть заключила на форуме в Сочи инвестиционных соглашений на 127 млрд рублей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017