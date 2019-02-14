РЖД и Трансмашхолдинг заключили договор на поставку 3,7 тыс. пассажирских вагонов

Компании «Российские железные дороги» (РЖД) и Трансмашхолдинг заключили долгосрочный договор на поставку 3,7 тыс. пассажирских вагонов до 2025 года. Документ подписали в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

Сумма контракта составляет 237 млрд рублей. При этом в фиксированную часть заказа входит 2 644 вагона, а 1 086 вагонов — опциональный заказ, который корректируется по усмотрению заказчика.

«Мы обновим почти четверть существующего вагонного парка АО «ФПК» (Федеральная пассажирская компания, «дочка» РЖД. — «Известия»). Договор представляет собой сбалансированную 7-летнюю модель обновления подвижного состава, направленную на улучшение качества перевозки пассажиров», — прокомментировал подписание контракта гендиректор перевозчика Петр Иванов.

В рамках договора предполагается организовать выпуск и поставку одноэтажных и двухэтажных вагонов как существующего модельного ряда, так и новых моделей.

Отмечается, что подвижной состав будет соответствовать всем требованиям безопасности, надежности и комфорта.

14 февраля стал известен интерьер купе в новых вагонах для РЖД. В одноэтажных вагонах он выполнен в серо-синих тонах. В сложенном виде нижние полки похожи на диван с подголовниками, а верхние полки почти незаметны и выглядят как часть стены. Также в купе есть сейф, в коридоре стоит вендинговый автомат, а в туалете есть душ.