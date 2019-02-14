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Ленобласть заключила на форуме в Сочи инвестиционных соглашений на 127 млрд рублей

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Фото: РИА Новости/Александр Натрускин
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Власти Ленинградской области смогли привлечь в регион инвестиции на сумму 127 млрд рублей благодаря соглашениям, которые были подписаны на Российском инвестиционном форуме в Санкт-Петербурге, сообщил 14 февраля губернатор области Александр Дрозденко.

«У нас сегодня 127 млрд рублей по соглашениям. Мы бьем свой рекорд — у нас на прошлом Сочи было 50 млрд рублей, на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме — 90 млрд рублей, сейчас 127. Это впервые в истории Ленинградской области», — цитирует его ТАСС.

Всего было заключено около 20 соглашений. Они предусматривают вложение средств в пищевую и лесную промышленность, транспортно-логистическую инфраструктуру, птицеводство и т.д.

Российский ежегодный инвестиционный форум в Сочи проходит 14–15 февраля. Ранее один из гостей мероприятия — министр энергетики Александр Новак — заявил, что ежегодные инвестиции в отечественный топливно-энергетический комплекс (ТЭК) могут через пять лет увеличиться до 7,5 трлн рублей за счет развития проектов, связанных с нефтехимией и сжиженным природным газом (СПГ).

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