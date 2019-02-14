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Стал известен интерьер купе в новых вагонах для РЖД

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Фото: ФПК
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Российский производитель — группа «Трансмашхолдинг» — разработала одноэтажные и двухэтажные вагоны купе с новым интерьером для «Российских железных дорог» (РЖД). 

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Согласно материалам «Федеральной пассажирской компании», вагоны проекта «2019» являются одноэтажными, проекта «2020» — двухэтажными.

Как видно на кадрах, размещенных «РИА Новости», интерьер одноэтажных вагонов выполнен в серо-синих тонах. В сложенном виде нижние полки похожи на аккуратный диван с подголовниками, а верхние полки почти незаметны и выглядят как часть стены. Также в купе есть сейф, в коридоре стоит вендинговый автомат, а в туалете есть душ.

Интерьер двухэтажных вагонов с новым купе сделан в серых, бежевых и коричневых тонах. Согласно плану, на нижних полках будет небольшой откидной столик. Туалетная комната также оборудована душем.

В декабре прошлого года холдинг РЖД получил первый плацкартный вагон с обновленным интерьером. Главная идея нового плацкарта — возможность организации личного пространства для пассажира за счет перегородок со встроенными лестницами и индивидуальных светонепроницаемых шторок, которые позволят полностью скрыться от взглядов соседей.

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