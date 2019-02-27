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Тематический поезд «Александровец» запустили в московском метро

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
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Тематический поезд «Александровец», посвященный истории Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, запустили на Кольцевой линии столичного метро, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Поезд будет курсировать по Кольцевой линии в течение полугода. За это время его смогут увидеть более 2 млн пассажиров, отметила замглавы метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

В пресс-службе метрополитена пояснили, что оформление тематического состава позволит пассажирам метро узнать о наиболее важных событиях 90-летней истории ансамбля, в том числе о его руководителях, наградах, репертуаре, а также странах и городах, где выступал коллектив.

Отмечается, что особое внимание уделено творчеству коллектива в годы Великой Отечественной войны.

В метрополитене добавили, что во внешнем оформлении головных вагонов состава использован портрет первого руководителя ансамбля, дирижера и композитора Александра Александрова, автора музыки Государственного гимна СССР и современной России и песни «Священная война».

25 февраля сообщалось, что посвященные кинематографу плакаты разместили в 30 поездах московского метро. Увидеть плакаты, рассказывающие о снятых в столице кинофильмах, можно в поездах, курсирующих на Сокольнической и Кольцевой линиях подземки.

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