Московский метрополитен начал тестировать систему распознавания лиц

В московском метрополитене начали тестирование системы распознавания лиц для оплаты проезда. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе подземки.

«Московский метрополитен совместно с ВТБ и Сбербанком проводит внутреннее тестирование возможности оплаты проезда с помощью биометрии. Пассажиры московского метро в тестировании не участвуют», — рассказал представитель метро.

В пресс-службе отметили, что говорить о результатах еще рано — для доработки системы требуется значительное время.

3 сентября стало известно, что в московском метро запустили закрытую сеть Wi-Fi с шифрованием.