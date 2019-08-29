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Московское метро вырастет вдвое к 2023 году

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Протяженность метро Москвы увеличится в два раза к 2023 году. Об этом заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин 29 августа.

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По словам чиновника, два новых кольца — МЦК и БКЛ — станут уникальными проектами мирового уровня, а БКЛ — еще и самым большим метрокольцом в мире, пишет «Москва 24».

«Так быстро метро не росло в Москве никогда за всю свою историю. Это было не под силу даже во времена СССР, когда метро строили всей страной», — подчеркнул мэр.

Чиновник напомнил, что с 2011 по 2019 годы в Москве построили 155 км новых линий и 81 станцию метро и МЦК. Общая протяженность подземки возросла в 1,5 раза. Как отмечает агентство городских новостей «Москва», принятые за последние годы меры позволили создать 5,3 млн дополнительных пассажирских мест в сутки с учетом МЦК, число пассажиров пригородных электричек увеличилось до 2 млн человек в сутки. Помимо этого, полностью обновлен наземный общественный транспорт, создано более 300 км выделенных полос, пишет НСН.

Собянин подчеркнул, что власти Москвы стараются создать современную городскую транспортную инфраструктуру. Благодаря этому в часы пик в метро стало на 15% меньше пассажиров, а передвигаться там стало комфортно и безопасно, пишет «Федеральное агентство новостей».

28 августа сообщалось, что участок Филевской линии метро закроют на выходные для реконструкции наземного участка линии.

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