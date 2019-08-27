Реконструкцию Филевской линии метро Москвы завершат до конца 2019 года

Основные работы по реконструкции Филевской линии московского метро уже завершены, а полностью будут закончены к концу 2019 года. Об этом 27 августа сообщает сайт столичной мэрии.

Столичный мэр проинспектировал проделанные работы по реконструкции Филевской линии подземки, которой в рабочее время пользуются около 120 тыс. пассажиров. Ремонтные работы проводятся там впервые за 60 лет ее существования, и особое внимание уделяется наземному участку от станции «Студенческая» до «Кунцевской» — именно этот участок был в аварийном состоянии, пишет агентство городских новостей «Москва».

По словам Собянина, основные работы уже завершились, теперь осталось провести благоустройство в небольшом объеме и выполнить незначительные технологические доработки.

«Сегодня можно сказать, что Филевская линия спасена. У нее новое рождение. Для того чтобы это новое рождение чувствовалось еще сильнее, мы запустили новые инновационные поезда «Москва», что позволило увеличить количество пассажирских мест на 20%, и увеличили частоту поездов», — приводит слова чиновника сайт kp.ru.

Как пишет «Федеральное агентство новостей», решение о реконструкции линии было принято правительством Москвы несмотря на предложение закрыть ее. Так, все работы проводились без полной остановки движения на данном участке. По будням поезда по ней ходили в штатном режиме, а в выходные были организованы технологические окна. В ходе реконструкции рабочие поменяли платформы, обновили вестибюли, рельса, окна, а также укрепили фундаменты.

До конца 2019 года специалисты оборудуют Филевскую линию лифтами для маломобильных граждан, на платформах островного типа появится один лифт, на станциях с платформами берегового типа сделаю два лифта — по одному на каждой платформе. На станции «Кутузовская» сделают самоходный механизированный подъемник, уточняет «Москва 24».

25 августа сообщалось, что на Большой кольцевой линии метро (БКЛ) Москвы появятся три пересадки на будущие радиальные линии.