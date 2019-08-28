Старые указатели московского метро выставят на аукцион
Московское метро выставит на аукцион старые указатели, которые пользуются спросом среди коллекционеров. Об этом 28 августа пишет сайт aif.ru.
Всего на торги будут выставлены 34 световых указателя, которые находятся в рабочем состоянии. Стартовая цена их составляет 7,5 тыс. и 8,5 тыс. рублей.
Кроме того, среди выставленных на аукцион указателей будут лайтбоксы с надписями «Выход в город»» и «Нет прохода», а также с названиями улиц.
Аукцион пройдет в Центре профориентации метрополитена на станции «Выставочная» 30 августа в 10:00. Для участия в торгах необходима предварительная регистрация. К торгам допустят 100 первых зарегистрировавшихся, уточняет сайт kp.ru.
Аукцион по продаже указателей метро впервые прошел в столице в конце 2018 года. Тогда реализовали свыше 350 указателей на сумму более 2,1 млн рублей.
27 августа сообщалось, что реконструкцию Филевской линии метро Москвы завершат до конца 2019 года.