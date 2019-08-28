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Старые указатели московского метро выставят на аукцион

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Московское метро выставит на аукцион старые указатели, которые пользуются спросом среди коллекционеров. Об этом 28 августа пишет сайт aif.ru.

Всего на торги будут выставлены 34 световых указателя, которые находятся в рабочем состоянии. Стартовая цена их составляет 7,5 тыс. и 8,5 тыс. рублей.

Кроме того, среди выставленных на аукцион указателей будут лайтбоксы с надписями «Выход в город»» и «Нет прохода», а также с названиями улиц.

Аукцион пройдет в Центре профориентации метрополитена на станции «Выставочная» 30 августа в 10:00. Для участия в торгах необходима предварительная регистрация. К торгам допустят 100 первых зарегистрировавшихся, уточняет сайт kp.ru.

Аукцион по продаже указателей метро впервые прошел в столице в конце 2018 года. Тогда реализовали свыше 350 указателей на сумму более 2,1 млн рублей.

27 августа сообщалось, что реконструкцию Филевской линии метро Москвы завершат до конца 2019 года.

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