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На БКЛ появятся три пересадки на будущие радиальные линии метро

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Проект Большой кольцевой линии Московского метрополитена предусматривает пересадки на три перспективные радиальные ветки подземки —Коммунарскую, Бирюлевскую и Рублево-Архангельскую. Об этом сообщило агентство РИАМО в субботу, 24 августа.

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«По мере развития сети метрополитена, в перспективе до 2027 года с вводом новых радиальных веток, число пересадочных станций увеличится» — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он уточнил, что со станции «Кленовый бульвар» БКЛ пассажиры смогут пересесть на перспективную Бирюлевскую линию, «Улица Народного Ополчения» будет пересадочной со станцией проектируемой Рублево-Архангельской ветки, а сделав пересадку на «Улице Новаторов» Большого кольца, можно будет попасть на Коммунарскую линию метро.

20 августа московские власти одобрили продление строящейся Коммунарской линии столичного метро до Троицка. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

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