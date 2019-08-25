На БКЛ появятся три пересадки на будущие радиальные линии метро

Проект Большой кольцевой линии Московского метрополитена предусматривает пересадки на три перспективные радиальные ветки подземки —Коммунарскую, Бирюлевскую и Рублево-Архангельскую. Об этом сообщило агентство РИАМО в субботу, 24 августа.

«По мере развития сети метрополитена, в перспективе до 2027 года с вводом новых радиальных веток, число пересадочных станций увеличится» — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он уточнил, что со станции «Кленовый бульвар» БКЛ пассажиры смогут пересесть на перспективную Бирюлевскую линию, «Улица Народного Ополчения» будет пересадочной со станцией проектируемой Рублево-Архангельской ветки, а сделав пересадку на «Улице Новаторов» Большого кольца, можно будет попасть на Коммунарскую линию метро.

20 августа московские власти одобрили продление строящейся Коммунарской линии столичного метро до Троицка. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).