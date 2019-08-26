На сайте столичного метро появился сервис навигации с учетом МЦД

На официальном сайте столичного метро появился новый сервис, посвященный Московским центральным диаметрам. Он поможет пассажирам выбирать самый удобный и короткий маршрут с учетом Московского центрального кольца (МЦК) и МЦД, сообщает в понедельник, 26 августа, сайт мэра Москвы.

«Мы старались сделать оформление раздела ярким, а навигацию по нему — простой. С помощью портала пользователи узнают, сколько времени у них займет поездка от дома до театра, парка или офиса», — рассказали в пресс-службе московского Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Сервис также предлагает список всех пересадок с МЦД на другие виды транспорта. Здесь же представлена информация о поездах «Иволга», которые будут перевозить пассажиров первых двух диаметров. Кроме того, в новой схеме метро будет указано, какие парки, музеи и прочие объекты расположены в шаговой доступности от той или иной станции МЦД.

Московские центральные диаметры, как ожидается, начнут перевозить пассажиров к концу этого года. Первыми планируется запустить МЦД-1 (Одинцово — Лобня) и МЦД-2 (Нахабино — Подольск). В перспективе появятся и другие диаметры — рассматривается возможность создать маршруты, которые свяжут Зеленоград и Раменское, Апрелевку и Железнодорожный, а также Пушкино и Домодедово.

Как сообщалось 20 августа, перед запуском МЦД в метро обновят свыше 60 тыс. указателей и схем.