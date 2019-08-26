Прямой эфир

На сайте столичного метро появился сервис навигации с учетом МЦД

0
Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На официальном сайте столичного метро появился новый сервис, посвященный Московским центральным диаметрам. Он поможет пассажирам выбирать самый удобный и короткий маршрут с учетом Московского центрального кольца (МЦК) и МЦД, сообщает в понедельник, 26 августа, сайт мэра Москвы.

Пробок нет: столица построит новый транспортный каркас к 2023 году
Большая кольцевая линия сократит время поездки на 30 минут

«Мы старались сделать оформление раздела ярким, а навигацию по нему — простой. С помощью портала пользователи узнают, сколько времени у них займет поездка от дома до театра, парка или офиса», — рассказали в пресс-службе московского Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Сервис также предлагает список всех пересадок с МЦД на другие виды транспорта. Здесь же представлена информация о поездах «Иволга», которые будут перевозить пассажиров первых двух диаметров. Кроме того, в новой схеме метро будет указано, какие парки, музеи и прочие объекты расположены в шаговой доступности от той или иной станции МЦД.

Московские центральные диаметры, как ожидается, начнут перевозить пассажиров к концу этого года. Первыми планируется запустить МЦД-1 (Одинцово — Лобня) и МЦД-2 (Нахабино — Подольск). В перспективе появятся и другие диаметры — рассматривается возможность создать маршруты, которые свяжут Зеленоград и Раменское, Апрелевку и Железнодорожный, а также Пушкино и Домодедово.

Как сообщалось 20 августа, перед запуском МЦД в метро обновят свыше 60 тыс. указателей и схем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На БКЛ появятся три пересадки на будущие радиальные линии метро
Закрытый участок Сокольнической линии метро заработает на три дня раньше

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019