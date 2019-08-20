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Схемы и указатели в метро обновят к запуску движения на МЦД

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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Свыше 60 тыс. указателей и схем Московского метро обновят перед запуском Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом 20 августа сообщается на сайте столичной мэрии.

Линии МЦД на обновленных схемах будут обозначены яркими цветами, чтобы они не сливались с ветками метро и МЦК. Диаметральные маршруту будут обозначаться латинской буквой D и номером направления. Как отметили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, маршруты диаметров разместят на схемах линий метро и МЦК в вагонах и на платформах, а на разводящих указателях разместят информацию о пересадках на МЦД, пишет «Москва 24».

Помимо этого, заменят путевые полосы на стенах напротив платформ. Также всю информацию продублируют на английский язык для удобства иностранных туристов.

Для обозначения МЦД на новых схемах утвердили такие цвета, как: «физалис» (желто-оранжевый), «фуксия» (ярко-розовый), «папайя» (красно-рыжий), «ментол» (зелено-бирюзовый), «зеленый луг» (цвет травы и листьев), пишет «Федеральное агентство новостей».

Первые диаметры запустят в Москве в ноябре 2019 года. Первые два сквозных маршрута МЦД-1 и МЦД-2 улучшат транспортную доступность больше 45 московских районов и шести городов области. Ожидается, что поезда на МЦД будут перевозить свыше 900 тыс. пассажиров в сутки, пишет РИАМО.

9 августа сообщалось, что свыше 30 станций метро и МЦК подготовят к запуску МЦД. В частности, отполируют гранит и мрамор на станциях, обновят лайтбоксы, на которых появятся указатели переходов на МЦД.

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