Названы сроки выхода новых поездов «Иволга» на МЦД

Обновленная версия поездов «Иволга» выйдет на маршрут Московских центральных диаметров (МЦД) в конце 2019 года. Об этом 16 августа рассказал начальник управления развития рельсовых видов транспорта столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Андрей Акимов.

По его словам, составы спроектированы специально для нового наземного метро и выйдут на маршруты одновременно с запуском первого этапа проекта МЦД, пишет агентство городских новостей «Москва». В новой модификации поездов появятся столики, прислонные сиденья, USB-зарядки — теперь они будут располагаться не только на стенках вагона, но и в каждом пассажирском кресле. Кроме того, в вагонах появятся информационные экраны, аналогичные тем, которые есть в вагонах метро, пишет НСН. Также поезда будут отличаться маской кабины головного вагона.

Составы собирали на Тверском вагоностроительном заводе. Единовременно «Иволга» может перевозить свыше 2 тыс. пассажиров. Всего к запуску диаметров АО «Центральная ППК» передадут 15 семивагонных поездов «Иволга» второй модификации.

Как напоминает «Москва 24», МЦД-1 и МЦД-2 запустят на маршрутах Одинцово–Лобня и Нахабино–Подольск. Протяженность их составит 132 км, предусмотрены 66 станцией, с 27 из них можно будет осуществить пересадку на метро. Запуск диаметров намечен на ноябрь 2019 года.

9 августа сообщалось, что свыше 30 станций метро и МЦК подготовят к запуску МЦД.