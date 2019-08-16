Прямой эфир

Названы сроки выхода новых поездов «Иволга» на МЦД

0
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обновленная версия поездов «Иволга» выйдет на маршрут Московских центральных диаметров (МЦД) в конце 2019 года. Об этом 16 августа рассказал начальник управления развития рельсовых видов транспорта столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Андрей Акимов.

«Современный городской электропоезд — это особое пространство»
По МЦД запустят «Иволги» нового поколения

По его словам, составы спроектированы специально для нового наземного метро и выйдут на маршруты одновременно с запуском первого этапа проекта МЦД, пишет агентство городских новостей «Москва». В новой модификации поездов появятся столики, прислонные сиденья, USB-зарядки — теперь они будут располагаться не только на стенках вагона, но и в каждом пассажирском кресле. Кроме того, в вагонах появятся информационные экраны, аналогичные тем, которые есть в вагонах метро, пишет НСН. Также поезда будут отличаться маской кабины головного вагона.

Составы собирали на Тверском вагоностроительном заводе. Единовременно «Иволга» может перевозить свыше 2 тыс. пассажиров. Всего к запуску диаметров АО «Центральная ППК» передадут 15 семивагонных поездов «Иволга» второй модификации.

Как напоминает «Москва 24», МЦД-1 и МЦД-2 запустят на маршрутах Одинцово–Лобня и Нахабино–Подольск. Протяженность их составит 132 км, предусмотрены 66 станцией, с 27 из них можно будет осуществить пересадку на метро. Запуск диаметров намечен на ноябрь 2019 года.

9 августа сообщалось, что свыше 30 станций метро и МЦК подготовят к запуску МЦД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Проект МЦД-5 в Москве будет готов к лету 2020 года
Первые маршруты МЦД свяжут между собой 46 районов Москвы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019