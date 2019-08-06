Проект МЦД-5 в Москве будет готов к лету 2020 года

Разработка проекта пятого Московского центрального диаметра МЦД-5 может быть закончена к середине 2020 года. Об этом 6 августа сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Сейчас все силы брошены на МЦД-1 и 2. Мы работаем поэтапно и сперва запустим сквозной проезд, параллельно строим третьи и четвертые пути, чтобы движение по МЦД было обособлено», — цитирует его РИАМО.

Тем не менее Хуснуллин отметил, что пятый диаметр, связанный с Павелецким направлением, сейчас прорабатывается.

Запуск первых Московских центральных диаметров запланирован на ноябрь 2019 года. МЦД-1 Одинцово–Лобня и МЦД-2 Нахабино–Подольск вместят 132 км пути и 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо (МЦК) или радиальные направления железной дороги.

В июле столичные власти сообщили, что первые маршруты Московских центральных диаметров свяжут между собой 46 районов. В их число входят и три района, где нет метро.