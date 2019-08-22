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Закрытый участок Сокольнической линии метро заработает на три дня раньше

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
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Участок Сокольнической линии московского метро, закрытый для строительства Большой кольцевой линии, возобновит работу в четверг, 22 августа. Это на три дня раньше, чем изначально планировалось, написал в Twitter мэр столицы Сергей Собянин.

Жители юго-запада Москвы смогут пользоваться метро с 16:00, однако компенсационные автобусы будут работать до конца дня.

Станции «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» были закрыты 18 августа. Изначально их планировалось ввести в строй 25 августа.

Для удобства пассажиров на этот период были запущены два маршрута бесплатных компенсационных автобусов — КМ1 от станции метро «Университет» до «Саларьево», КМ2 — от «Саларьево» до «Коммунарки».

Большая кольцевая линия московского метро станет самой протяженной веткой в мире и свяжет все столичные районы. В конце июля сообщалось, что она будет полностью запущена в 2022–2023 годах. На данный момент 60% тоннелей уже готовы, и до начала 2021 года проход тоннелей полностью закончится.

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