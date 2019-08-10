Участок красной ветки московского метро закроют на неделю

Девять станций Сокольнической линии Московского метрополитена закроют на неделю — с 18 по 24 августа. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичной подземки, речь идет об участке красной ветки от станции «Проспект Вернадского» до «Коммунарки».

Ограничения вводятся в связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ). В период закрытия станций пассажиры смогут воспользоваться бесплатными автобусами.

«Маршрут КМ1 пройдет от станции метро «Университет» до «Саларьево», КМ2 свяжет «Саларьево» с «Коммунаркой». Автобусы будут курсировать с остановками у всех станций временно закрытого участка. Режим работы маршрутов — с 5:10 утра до 2:00 ночи», — отметили в пресс-службе метро.

С 13 по 20 июля из-за строительства БКЛ также не работал участок Сокольнической линии от «Университета» до «Коммунарки».

Большая кольцевая линия московского метро станет самой протяженной веткой в мире и свяжет все столичные районы. В конце июля сообщалось, что она будет полностью запущена в 2022–2023 годах. На данный момент 60% тоннелей уже готовы, и до начала 2021 года проход тоннелей полностью закончится.