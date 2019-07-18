Метро 2023: как изменится московский рельсовый транспорт за четыре года

Столичная транспортная система к 2023 году прирастет 117 км линий метрополитена и 47 новыми станциями, сообщили «Известиям» в департаменте строительства Москвы. В ближайшие четыре года подземка доберется до самых отдаленных уголков города. В частности, метростроевцам предстоит сдать большой отрезок Некрасовской линии со станциями «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская», «Нижегородская» и «Авиамоторная». Кроме того, будут созданы транспортно-пересадочные узлы для интеграции Московского центрального кольца (МЦК) с метро и железной дорогой. Какие уникальные технологии применяют в Москве, в чем столичная подземка опередила заграничные и почему рельсовый транспорт –– единственный разумный выход для плотно застроенного мегаполиса, выяснили «Известия».

До самых окраин

К 2023 году транспортная система Москвы существенно изменится, рассказал «Известиям» руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

— Скоро сдадим большой отрезок Некрасовской линии — 11,7 км, куда войдут пять станций: «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская», «Нижегородская» и «Авиамоторная». При этом участок от «Нижегородской» до «Авиамоторной» в будущем станет частью Большой кольцевой линии, — добавил он.

Как отметил 16 июля мэр Москвы Сергей Собянин, основные строительные работы планируется закончить уже в этом году.

— Здесь огромный объем работ, это технически очень сложный проект. Но тем не менее глаза боятся, а руки делают, — сказал мэр Москвы.

По словам Андрея Бочкарева, в ближайшие четыре года в столице будет запущена Большая кольцевая линия метро (БКЛ) с 31 станцией, построена новая Коммунарская линия метро, а также продлены уже существующие Сокольническая, Солнцевская и Люблинско-Дмитровская линии метро.

Продление линий метрополитена неизбежно настораживает москвичей: не произойдет ли перегруз на уже действующих ветках за счет новых пассажиров с «дальних» станций?

Фото: www.stroi.mos.ru

— По опыту могу сказать, что этого не происходит, — отметил Андрей Бочкарев. — Во-первых, в ряде районов Москвы скорость строительства опережает темпы роста населения. Во-вторых, не нужно забывать, что жители отдаленных районов уже пользуются метро, но пока добираются до него наземным транспортом.С продлением действующих линий количество пассажиров в метро не увеличивается, а перераспределяется.

Поэтому каждый введенный объект метрополитена, по словам главы строительного департамента, облегчает движение и под землей, и на поверхности города.

— Метро — это хребет транспортной системы столицы. Очевидно, что без подземки мегаполис не сможет комфортно функционировать, — добавил Андрей Бочкарев.

Строительство Московского метрополитена Протяженность первой ветки столичного метро составила чуть больше 11 км. Поезда, состоявшие из четырех вагонов, ходили между станциями «Сокольники» и «Парк культуры» с ответвлением на «Смоленскую» Фото: ТАСС/Леонид Великжанин Строительство Московского метрополитена Первыми метростроевцами стали семеро рабочих, начавших копать тоннель в районе Русаковской улицы 10 декабря 1931 года. Работали они вручную, лопатами. Сначала прокладывать метро планировали открытым «парижским» способом. Лишь в 1932 году 27-летний инженер Маковский убедил руководство страны обратиться к опыту Лондона, где тоннели располагались на большой глубине. На фото: строительство метро, 1933 год Фото: ТАСС/Леонид Великжанин Строительство Московского метрополитена Для проведения работ на глубине в Москву выписали горных инженеров и специальную технику с Донбасса. На фото: 1937 год Фото: ТАСС/Леонид Великжанин Строительство Московского метрополитена Работы вызывали у многих москвичей недовольство. Сама идея казалась фантастической, а котлованы, разверзшиеся на центральных улицах, пугали. На фото: строительство метро в районе Волхонки, 1933 год Фото: ТАСС/Леонид Великжанин Строительство Московского метрополитена Первая очередь московского метро включала в себя не только прокладку тоннелей, но и строительство 13 станций. Чтобы закончить работы в срок, требовались огромные усилия. К 1935 году на строительстве работали уже почти 20 тыс. комсомольцев-метростроевцев. А еще — рабочие заводов и городских предприятий, которых привлекали на тематические субботники. На фото: члены комсомольской бригады Московского метростроя, 1935 год Фото: РИА Новости Строительство Московского метрополитена Пробный рейс первого поезда, прошедшего по тоннелям московского метрополитена в 1934 году Фото: РИА Новости Строительство Московского метрополитена Именно строители стали первыми официальными пассажирами столичного метро. На фото: май 1935 года Фото: РИА Новости/Иван Шагин Строительство Московского метрополитена Помимо тысяч строителей, на строительство метро работали предприятия по всей стране — всего заказы Метростроя выполняли больше 500 заводов. На фото: демонстрация строителей, посвященная пуску первой линии московского метрополитена, 1935 год Фото: ТАСС Строительство Московского метрополитена Эскизы барельефов для станций столичной подземки создавали ведущие скульпторы того времени. На фото: один из лепщиков во время оформления потолка вестибюля станции метро «Киевский вокзал», 1936 год Фото: ТАСС/Леонид Великжанин Строительство Московского метрополитена В конце 1930-х удалось закончить еще несколько станций, потом началась война, и строительство было временно заморожено. Некоторые из вестибюлей превратились в бомбоубежище, но в некоторых специалисты по-прежнему продолжали работать. На фото: тоннель Арбатско-Покровской линии, 1938 год Фото: РИА Новости Строительство Московского метрополитена К строительству вернулись после войны. В 1954 году удалось закончить создание Кольцевой ветки, а в 1960-х началось развитие радиальных веток. На фото: участок готового тоннеля на строительстве станции метро «Павелецкая», 1948 год Фото: ТАСС/Леонид Великжанин

В проект обновления транспортной системы города также включили развитие радиальных железнодорожных направлений и системы наземного железнодорожного транспорта, получившего название Московского центрального кольца (МЦК).

Справка «Известий» Движение электропоездов по МЦК было запущено в сентябре 2016 года. Маршрут проходит по малому кольцу Московской железной дороги. В состав МЦК входит 31 станция. За время работы пассажиропоток на ней превысил 300 млн человек, ежедневно этой железнодорожной транспортной системой пользуются около 500 тыс. горожан. Время между прибытием поездов постоянно сокращается — в 2019-м планируется уменьшить интервал до 4 минут.

В ближайшие четыре года специалисты создадут новые транспортно-пересадочные узлы, чтобы интегрировать инфраструктуру МЦК с электричками московской железной дороги (МЖД), например, это сделают на остановках «Северянин» на Ярославском и «НАТИ» на Октябрьском направлениях, сообщили «Известиям» в департаменте строительства Москвы.

Новые технологии

Линии московского метро протянулись на 455 км, включая МЦК и монорельс. К 2024 году, по данным столичного департамента строительства, их общая длина достигнет 570 км, на них расположатся 310 станции, включая станции Большой кольцевой линии.

Большинство перегонных тоннелей Московского метрополитена строят с помощью механизированных тоннелепроходческих комплексов. Современные проходческие щиты представляют собой сложные машины для горной выработки, способные вырывать за сутки сотни тонн породы. Средняя скорость проходки щитов составляет 250–300 м в месяц.

В рамках строительства метро постоянно ведется поиск новых технических решений, технологий и материалов, позволяющих повысить качество и увеличить темпы выполнения работ, отметили в департаменте строительства Москвы. Эта работа ведется высококвалифицированными проектными организациями. Так, на объектах московского метро внедрены новые методы вибро- и шумозащиты, гидроизоляционные материалы, бетонные присадки и композитная арматура, рассказал Андрей Бочкарев.

Кроме того, столичные метростроевцы освоили технологию top-down. Ее суть заключается в возведении станции «сверху-вниз» от уровня земли с возможностью параллельного строительства сооружений на поверхности. Такой метод применяется сегодня на «Нижегородской» в ЮВАО Москвы.

Фото: Департамент транспорта г.Москвы

–– Это позволяет не только сократить расходы и сроки строительства, но и площадь работ, что важно, поскольку строительство ведется в условиях плотной городской застройки, –– пояснил Андрей Бочкарев.

Также, по его словам, активно стали применятся 10-метровые тоннелепроходческие механизированные комплексы. Они позволяют прокладывать в одном тоннеле сразу два железнодорожных пути, что в разы снижает стоимость и сроки строительства. 16 июня полностью завершилось возведение двухпутного участка от станции «Косино» до «Нижегродской», добавил глава департамента.

На двухпутных участках поезда в обоих направлениях будут ходить по одному тоннелю вместо привычных двух, а платформы на большинстве станций — берегового типа. Прежде всего двухпутные тоннели отличаются безопасностью. В случае поломки или аварии поезда время полной эвакуации пассажиров в таком тоннеле составляет около 16 минут, в то время как в однопутном — почти 40. Пассажиры могут экстренно спуститься в проход между путями из всех дверей состава. В это время движение по другому пути прекращается. Также на второй путь можно подать поезд для эвакуации, доставить спасателей и ремонтников.

10-метровые щиты также планируется применять на западном и восточном участках Большой кольцевой линии. В частности, на западном участке двухпутный тоннель пройдет от тупиков за станцией «Карамышевская» до станции «Аминьевское шоссе», на восточном –– от станции «Каширская» до «Текстильщиков».

Какое метро лучше

Столичный метрополитен является одним из самых глубоких в мире. Это обусловлено не только высокой плотностью застройки и коммуникаций, но и тем, что московское метро –– объект гражданской обороны. На многих центральных станциях расположены специальные гермозатворы, которые могут защитить помещения от наводнений, бомб и радиационной пыли. В годы Великой отечественной войны станции метрополитена использовали как бомбоубежища. Причем строительство подземки в Москве не останавливалось даже в самые тяжелые для страны годы –– в 1943-м были сданы три новых станции («Новокузнецкая», «Павелецкая» и «Завод имени Сталина»), спустя год –– еще четыре.

Глубина станций отчасти роднит московское метро с лондонским. Там система железнодорожного транспорта, которую местные жители чаще всего называют The Tube («Труба»), строилась по похожему принципу. Так, самая глубокая его станция уходит прямо под Темзу и расположена на глубине 32 м. В Москве самой глубокой является станция «Парк Победы», она расположена на глубине 84 м. В других странах преобладает метро мелкого заложения, а в Арабских Эмиратах оно и вовсе похоже на наш монорельс. Именно поэтому построили железнодорожную систему города в рекордно короткие сроки –– всего за 4 года.

Справка «Известий» Москва входит в десятку городов с самой развитой системой метро. В частности, протяженность линий системы метрополитена на июль 2019 года составляет 455 км. По этому показателю российская столица догоняет своих ближайших конкурентов –– Нью-Йорк, Пекин, Шанхай и Лондон. По количеству пассажиров, пользующихся подземкой, Москва занимает вторую строчку после Токио –– 2,4 млрд человек в год против 3,2 млрд. Интервал движения межу поездами в столичной подземке не превышает 90 секунд, что также выгодно отличает его от конкурентов. Еще одна приятная особенность –– наличие бесплатного Wi-Fi на всех линиях.

–– Если обратить внимание на соотношение протяженности линий и пассажиропотока, становится очевидно, что интенсивность перевозок, загруженность линий Московского метрополитена очень высоки. То есть интенсивность перевозок, загруженность линий очень высоки, –– отметил Андрей Бочкарев. При этом по количеству станций и протяженности линий столичное метро всё еще значительно уступает, например, Нью-Йоркскому, где функционируют более 470 станций.

Один из самых загруженных метрополитенов мира –– пекинский, где открыты 22 линии, протяженность которых составляет 617 км, и 391 станция. К 2019 году общая протяженность линий в столице КНР должна увеличиться до 699,3 км. Крупнейшее в мире метро расположено в Шанхае, там к 2020 году протяженность системы составит 780 км, а количество станций достигнет 480.

Следуя мировому тренду

Для плотно застроенных мегаполисов интегрированные рельсовые системы, включающие в себя метрополитен, железные дороги городского и пригородного сообщения и трамваи –– единственный рецепт транспортного благополучия, сказал «Известиям» глава Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин. По его словам, развитие таких систем –– главный мировой тренд в сегменте классического общественного транспорта, не включающего различные шеринговые системы (краткосрочная аренда авто, агрегаторы и пр.).

–– Речь идет именно об интеграции в систему городского транспорта, то есть наличии удобных пересадок, комфортного расписания и гибкого билетного меню. Также необходима хорошая «цифровая упаковка» –– мобильные приложения, информационные системы и пр., –– сказал он.

Задача любого крупного мегаполиса, по мнению Михаила Блинкина, состоит в том, чтобы обеспечить пешеходный доступ к скоростному общественному транспорту. Поскольку массовое использование личных автомобилей в этой ситуации приведет к транспортному коллапсу.

Фото: www.stroi.mos.ru

С ней Москва в целом справляется: ранее мэр города Сергей Собянин отмечал, что к 2023 году 90% жителей столицы будут проживать в шаговой доступности от станций метро.

–– Московское метро –– очень мощное, это 40–42 поезда в час по каждой линии с 90-секундным интервалом. По одной линии можно провезти до 65 тыс. пассажиров в час. Но есть направления –– «новая Москва», Красногорск и другие с активной застройкой, где потенциальная потребность может оказаться еще выше, –– отметил Михаил Блинкин. По его словам, на этих направлениях нужны не радиальные железнодорожные линии, а диаметры, которые сейчас и создаются в Москве.

Для этой цели в российской столице реализуется проект Московских центральных диаметров (МЦД) –– сквозных маршрутов электричек через центр города, которые позволят попасть из одного подмосковного города в другой без пересадок.

МЦД –– это почти 450 км путей, 221 станция и 17 сквозных маршрутов. Новая система рельсового транспорта придаст импульс развитию не только Москвы, но и «прилегающим территориям», подчеркнули в столичном департамента строительства.

На первом этапе проекта движение будет открыто по двум направлениям: из Одинцово до Лобни и от Нахабино до Подольска. Их планируется запустить уже в ноябре этого года. Позже заработают еще три диаметра: Зеленоград–Раменское, Апрелевка–Железнодорожный и Пушкино–Домодедово.

Высокая транспортная доступность –– ключевой фактор, который определяет привлекательность коммерческой и жилой недвижимости в Москве, сказала «Известиям» управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая.

По ее словам, москвичи проводят в пробках в среднем 49 минут в день. Поэтому наличие метро в пешей доступности, даже в качестве запасного варианта для автовладельца — одно из важнейших преимуществ, отметила эксперт.