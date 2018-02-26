Начало кольца

В перспективе могут появиться Рублево-Архангельская линия, которая возьмет начало от станции БКЛ «Улица Народного Ополчения», новая линия от станции «Улица Новаторов» до Троицка через Коммунарку, а также от станции «Кленовый Бульвар» в районы Восточное и Западное Бирюлево и Щербинку.