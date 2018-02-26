Начало кольца

В понедельник, 26 февраля открылись пять новых станций московского метрополитена: «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк».
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Запуск большого кольца московского метро будет проходить по частям. В 2018 году, помимо уже действующего участка «Деловой центр»–«Петровский парк», планируется достроить радиус до «Нижней Масловки». Станция находится в завершающем этапе строительства.
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Круговое движение заработает через четыре году – к 2022. Сначала сдадут восточный участок, затем западный и южный.
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
На открытие Большой кольцевой приезжал мэр Москвы Сергей Собянин. Он назвал это событие историческим: через несколько лет БКЛ радикально изменит транспортную географию Москвы.
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
В составе Большой кольцевой линии 31 станция, некоторые из них будут связаны с радиальными линиями.
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
На 2018 год намечено открытие порядка 20 станций московского метро. Строительство происходит в соответствии с графиком, несмотря на погодные условия.
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что при строительстве БКЛ могут появиться три новых радиальных направления.
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
В перспективе могут появиться Рублево-Архангельская линия, которая возьмет начало от станции БКЛ «Улица Народного Ополчения», новая линия от станции «Улица Новаторов» до Троицка через Коммунарку, а также от станции «Кленовый Бульвар» в районы Восточное и Западное Бирюлево и Щербинку.
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Длина первого участка Большой кольцевой линии метро составила 10,5 км.
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
БКЛ московского метро станет самой протяженной веткой в мире и свяжет все столичные районы. Ее общая протяженность составит 68 километров.
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Сейчас рекорд по протяженности линий принадлежит пекинскому метро и составляет 57 километров. Сейчас самой длинной веткой московского метро остается Арбатско-Покровская. Расстояние между ее конечными станциями составляет 45 километров.
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