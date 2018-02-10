В одном вагоне с Гагариным и тиграми

Поезд, посвященный детскому писателю Самуилу Маршаку, начал ходить на Арбатско-Покровской линии московского метро, сообщили в мэрии в четверг, 8 февраля. Каждый из вагонов посвящен отдельному эпизоду из жизни и творчества писателя, а внутри пассажиры могут прочитать отрывки из его стихов и узнать интересные факты биографии Маршака. Это далеко не первый тематический состав в московском метрополитене. Самые интересные из них — в галерее портала iz.ru