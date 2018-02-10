В одном вагоне с Гагариным и тиграми

Поезд, посвященный детскому писателю Самуилу Маршаку, начал ходить на Арбатско-Покровской линии московского метро, сообщили в мэрии в четверг, 8 февраля. Каждый из вагонов посвящен отдельному эпизоду из жизни и творчества писателя, а внутри пассажиры могут прочитать отрывки из его стихов и узнать интересные факты биографии Маршака. Это далеко не первый тематический состав в московском метрополитене. Самые интересные из них — в галерее портала iz.ru
Фото: ТАСС/Антон Тушин
На Арбатско-Покровской линии пассажиры могут прокатиться в поезде-галерее: состав «Акварель» был запущен в 2007 году по инициативе Сергея Андрияки, в нем представлены работы самого художника и его учеников
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
В 2016 году на серой ветке столичного метро начал курсировать поезд «Полосатый экспресс», рассказывающий об амурских тиграх — это уже второй подобный состав в столичном метрополитене, первый появился в 2015 году
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
В 2015 году, к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, на Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро был запущен поезд «70 лет Великой Победы», вагоны которого украсили кадры из фотохроники, фотографии старых документов и вырезки из газет военных лет
Фото: mosmetro.ru
Почувствовать себя одним из первых пассажиров столичного метро можно в ретропоезде «Сокольники» на красной ветке — стилизованный под 1930-е состав был построен в 2010 году
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
«Космический» поезд появился на фиолетовой ветке столичного метро в 2016-м — его запуск был приурочен к 55-летию со дня полета Юрия Гагарина. Снаружи он украшен изображениями звездного неба, а внутри рассказывается об истории развития отечественной космонавтики
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
Посмотреть на любимых героев популярных отечественных мультфильмов, вспомнить лучшие цитаты из них и узнать историю создания можно в поезде «Союзмультфильм», который ходит по Серпуховско-Тимирязевской ветке московского метро с 2016 года
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Андрей Любимов
Поезд «Легенды кино», посвященный известным советским и российским кинолентам, а также их героям, в 2016 году запустили при участии Российского военно-исторического общества и Киностудии им. М. Горького. Ходит он по Кольцевой линии столичного метро
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
В 2017 году на Кольцевой линии метро начал ходить поезд, посвященный 850-летию столицы, отдельный вагон в котором посвящен истории газеты «Известия», отпраздновавшей свой 100-летний юбилей
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