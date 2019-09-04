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В метро Москвы запустили тематический поезд к 80-летию ВДНХ

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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Игорь Иванко
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В московском метро начал курсировать поезд, посвященный 80-летию ВДНХ. Об этом в среду, 5 сентября сообщает агентство городских новостей «Москва».

По словам заместителя начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлии Темниковой, столичное метро стало одной из площадок празднования юбилея ВДНХ. Курсировать тематический состав будет по Кольцевой линии подземки.

Поезд типа «Русич» специально подготовили и оформили в юбилейной тематике ВДНХ. Пассажиры смогут узнать об истории и развитии выставки, а также о ее памятниках архитектуры. Отдельный вагон посвятили центру «Космонавтика и авиация», пишет «Москва 24».

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