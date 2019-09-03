В метро Москвы запустили новую сеть Wi-Fi с шифрованием

В московском метро запустили закрытую сеть Wi-Fi с шифрованием. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе оператора «МаксимаТелеком» во вторник, 3 сентября.

Отмечается, что для пользователей сеть МТ останется бесплатной, а окупаться будет по рекламной модели. Сеть развернута по технологии Hotspot 2.0 с защитой от автоматического подключения к фишинговым точкам, то есть, пользователи получают защиту от перехвата трафика между точкой доступа и устройством клиента.

По словам гендиректора компании «МаксимаТелеком» Бориса Вольпе, с внедрением стека технологий Hotspot 2.0 Wi-Fi в столичной подземке станет крупнейшей безопасной публичной сетью в Европе. Открытое тестирование технологии займет три месяца.

«МаксимаТелеком» -— первая в мире компания, которая создала и запустила бесплатную высокоскоростную сеть Wi-Fi в подвижном составе метрополитена. В настоящее время беспроводная сеть доступна в московском и петербургском метрополитенах, наземном городском транспорте столицы, поездах «Аэроэкспресс», пригородных электричках и в 15 региональных аэропортах, пишет RNS.

В июле сообщалось, Москва вошла в мировой топ-3 по числу бесплатных точек Wi-Fi, обойдя Нью-Йорк, Лондон и Токио.