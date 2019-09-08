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Самым дорогим лотом на аукционе московского метро стал указатель «Прохода нет»

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Фото: Пресс-служба метрополитена
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Московский метрополитен завершил аукцион, на который были выставлены старые указатели. Как сообщает «РИА Новости», самым дорогим лотом на этих торгах стал указатель «Прохода нет».

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«Все 33 лота были оценены участниками аукциона в 724 тыс. рублей. Покупки будут оплачены при получении указателей», — рассказали информагентству в пресс-службе метрополитена. Там уточнили, что все выставленные на торги указатели прослужили московскому метро более 20 лет.

Самый дорогой лот, который в свое время висел на станции «Охотный ряд» Сокольнической линии, ушел с молотка за 51,5 тыс. рублей. Самым дешевым предметом оказалась вывеска «Медпункт» всё с той же станции «Охотный ряд» — она обошлась покупателю в 9,5 тыс. рублей.

Аукцион состоялся в Центре профориентации метрополитена на станции «Выставочная» 30 августа. В нем приняли участие около 100 человек. Свои покупки они получат в информационном центре метрополитена на станции «Тушинская».

Первый этап продаж отслуживших указателей прошел в декабре 2018 года. Тогда метрополитен заработал на элементах навигации более 2 млн рублей.

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