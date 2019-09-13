Прямой эфир

Центры амбулаторной онкопомощи появятся в Псковской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Псковской области появится промежуточное звено между поликлиническими онкокабинетами и диспансером. Центры амбулаторной онкопомощи займутся диагностированием заболеваний. Об этом сообщила заместитель председателя комитета по здравоохранению региона Надежда Рагозина.

По словам Надежда Рогозиной, таких центров будет три: на базе городской поликлиники в Пскове, Великолукской и Островской межрайонных больниц, передает Псковское агентство информации. Псковский областной онкологический диспансер и его филиал в Великих Луках ждет переоснащение. Оно предусмотрено в рамках национального проекта в сфере здравоохранения.

Напомним, Приморском крае до конца 2019 года откроют пять центров амбулаторной онкологической помощи (ЦОАП): по одному в Находке, Арсеньеве, Лесозаводске и два во Владивостоке. За три года в регионе должны появиться 11 подобных учреждений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Износ диагностического оборудования в больницах Башкирии достиг 84%
Минздрав разберется с кадровой ситуацией в онкоцентре имени Блохина

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019