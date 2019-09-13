Центры амбулаторной онкопомощи появятся в Псковской области

В Псковской области появится промежуточное звено между поликлиническими онкокабинетами и диспансером. Центры амбулаторной онкопомощи займутся диагностированием заболеваний. Об этом сообщила заместитель председателя комитета по здравоохранению региона Надежда Рагозина.

По словам Надежда Рогозиной, таких центров будет три: на базе городской поликлиники в Пскове, Великолукской и Островской межрайонных больниц, передает Псковское агентство информации. Псковский областной онкологический диспансер и его филиал в Великих Луках ждет переоснащение. Оно предусмотрено в рамках национального проекта в сфере здравоохранения.

Напомним, Приморском крае до конца 2019 года откроют пять центров амбулаторной онкологической помощи (ЦОАП): по одному в Находке, Арсеньеве, Лесозаводске и два во Владивостоке. За три года в регионе должны появиться 11 подобных учреждений.