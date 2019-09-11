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Пять онкологических центров откроют в Приморье до конца года

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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В Приморском крае до конца 2019 года откроют пять центров амбулаторной онкологической помощи (ЦОАП). За три года в регионе должны появиться 11 подобных центров.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в краевом департаменте здравоохранения, новые центры по борьбе с раком создадут в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранение Приморского края» на 2013–2020 годы. Первые пять клиник появятся в 2019 году, одна — в 2020 году и еще пять в 2021 году.

В этом году по одному центру откроют в Находке, Арсеньеве, Лесозаводске и два во Владивостоке. Одна из клиник в столице Дальнего Востока будет находиться на Черемуховской улице.

Создание центров амбулаторной онкологической помощи является частью регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». На реализацию региональной составляющей из федерального бюджета направили 1,5 млрд рублей.

10 сентября хирург-онколог, заслуженный врач России Андрей Коржиков назвал основное условие профилактики развития рака у молодежи.

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