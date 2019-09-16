В море волнуются: механик возглавил топ самых завидных вакансий

Вакансия механика по ремонту оборудования на рыболовном судне стала самой высокооплачиваемой в российских службах занятости по итогам первого полугодия. Также среди завидных должностей — пилот самолета и начальник участка в угледобывающей компании. Однако зарплаты свыше 300 тыс. рублей в этих профессиях скорее исключение, чем правило, говорят опрошенные «Известиями» эксперты. Специалисты поясняют: порой работодатели готовы платить работнику гораздо выше среднего уровня по рынку, поскольку убытки от простоя могут быть значительнее.

Топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий, заявленных в органы службы занятости в первом полугодии, представлен в мониторинге госуслуг в области содействия занятости населения. Документ, с которым ознакомились «Известия», подготовил Минтруд.

Максимальную зарплату — 430 тыс. рублей — предлагали механику по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности. Второе и третье места поделили пилот воздушного судна и начальник участка в отрасли угледобывающей промышленности с доходом 330 тыс. рублей в месяц.

По итогам прошлого года тройку лидеров составляли позиции коммерческого директора на предприятии, занимающимся производством лекарственных препаратов (420 тыс. рублей), гендиректора консалтинговой компании (400 тыс. рублей) и того же механика в отрасли рыбодобывающей промышленности (400 тыс. рублей).

В топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий в январе-июле также вошли коммерческий директор в сфере торговли, заведующий гостиницей (по 290 тыс. рублей), программист в отрасли нефтегазовой промышленности (270 тыс. рублей), спортсмен-инструктор (250 тыс. рублей), шеф-повар (230 тыс. рублей), машинист горных выемочных машин (225 тыс. рублей) и сварщик (210 тыс. рублей).

Все вакансии, в том числе из топ-10, вывешены на портале «Работа в России», напомнили в пресс-службе Минтруда. Компании размещают предложения как самостоятельно, так и сообщают о них в службу занятости. Откликнуться на вакансию могут кандидаты из любого региона, отметили в ведомстве. Однако насколько популярны вакансии из топ-10, там сообщить не смогли: информация о том, сколько человек откликнулись, есть только у работодателя или центра занятости, который ведет с ним переговоры.

С чем связаны столь высокие зарплаты, в Минтруде также не пояснили, но заметили, что компания может установить любой уровень жалованья. Единственное, при полной занятости он не может быть ниже минимального размера оплаты труда. Сейчас в среднем по России это 11,3 тыс. рублей, с 1 января — 12,1 тыс.

Механики на рыбодобывающих судах действительно получают довольно много по российским меркам — около 200 тыс. рублей, рассказал директор Рыбного союза Сергей Гудков. Однако зарплата в 430 тыс. рублей, как в рейтинге вакансий Минтруда, редко встречается и может быть оправдана лишь срочной необходимостью, считает эксперт. Как следует из данных аналогичных вакансий, механик на судне должен иметь среднее специальное образование, но высшее многие работодатели считают преимуществом. Также большинство компаний хотели бы, чтобы специалист знал технический английский и имел хотя бы пятилетний опыт работы.

Работодатели могут предлагать высокие зарплаты специалистам, которые экстренно требуются компании, чтобы бизнес функционировал и приносил прибыль, согласен руководитель пресс-службы «Работа.ру» Сергей Денисенко. Например, в сервисе сейчас есть вакансия водителя-экспедитора, которому готовы платить до 300 тыс. рублей.

— Также одним из факторов является дефицит определенных профессий на рынке. Поиск специалиста из узкого сегмента — это большая задача для работодателя. Поэтому компании могут предлагать такие серьезные суммы, — предположил эксперт.

По его мнению, большинство зарплат по вакансиям из топ-10 — единичные случаи, не отражающие среднего уровня доходов в отрасли. Хотя, например, пилотам могут предлагать и больше — на «Работе.ру» по этой вакансии некоторое время назад обещали и 600 тыс. рублей.

Как ранее писали «Известия», самыми дорогими специалистами в России остаются те, кто работает в нефте- и газодобывающих компаниях. Час их работы стоит 793 рубля — это около 130 тыс. рублей в месяц, свидетельствуют данные Росстата по итогам прошлого года. На втором месте — сфера производства табачных изделий, где платят 739 рублей в час, или порядка 121 тыс. рублей в месяц. Замыкает тройку наиболее высокооплачиваемых сфер деятельности производство кокса и нефтепродуктов — здесь в среднем получают 735 рублей в час, или 121 тыс. рублей в месяц.