Интерпол отказался от комментариев по поводу запроса РФ о Смоленкове

В Интерполе отказались комментировать информацию о запросе России по поводу местонахождения гражданина РФ Олега Смоленкова. Соответствующий ответ 12 сентября получил корреспондент ТАСС от пресс-службы Международной организации уголовной полиции.

«Когда страна-участница делится информацией с Интерполом, она остается в распоряжении этой страны. Поэтому Интерпол не дает комментарии по поводу конкретных дел или отдельных лиц, за исключением особых обстоятельств и с разрешения соответствующей страны-участницы», — заявили в пресс-службе. В организации порекомендовали выяснить подробности запроса и ответа на него у «соответствующих национальных органов».

О том, что Москва запросила Интерпол о местонахождении Смоленкова, ранее в этот же день рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Целью информационного вброса о Смоленкове представительница МИДа назвала начало предвыборной кампании в США.

«Это классическая пропаганда. <...> Какова же цель? Она абсолютно точно — здесь нет никаких сомнений — внутриполитическая, ведь в США началась электоральная кампания», — пояснила Захарова.

Материал о самом ценном американском шпионе, которому якобы удалось добиться высокого поста в российском правительстве, телеканал CNN опубликовал 9 сентября. Утверждалось, что агента пришлось вывезти из РФ из-за угрозы разоблачения — якобы президент США Дональд Трамп и сотрудники его администрации «небрежно обращались» с разведданными.

Как пишут СМИ, неназванным шпионом может быть Олег Смоленков, якобы работавший в посольстве США и в структуре российского правительства. Соседи Смоленкова утверждают, что после публикации возле дома «шпиона» начали появляться журналисты. Завидев одного из них, семья «россиянина покинула дом спустя 15 секунд».

В Кремле ответили, что человек с такой фамилией не занимал высокой должности и был уволен внутренним распоряжением «года два-три тому назад». Трамп утверждает, что не знаком с историей о шпионе, а госсекретарь Майк Помпео назвал публикации СМИ фактически некорректными.