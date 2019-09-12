Москва запросила Интерпол о местонахождении Смоленкова

Москва запросила Вашингтон по линии Интерпола предоставить данные о местонахождении гражданина РФ Олега Смоленкова, которого телеканал CNN ранее назвал «информатором США». Об этом 12 сентября сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, спустя два года после исчезновения Смоленкова американские СМИ «вбрасывают материал» о нахождении россиянина в США. Данная информация требует проверки «в рамках соответствующих процессуальных процедур», поэтому Россия направила запрос, пишет «Газета.ру».

«Гражданин России исчез на территории иностранного государства вместе со всей семьей. По этому факту в России сразу же <…> было возбуждено уголовное дело», — цитирует ее «РИА Новости».

При этом телеканал CNN, выпустивший резонансный материал, ни до публикации, ни после не связывался с российским ведомством. На брифинге Захаровой 12 сентября корреспонденты телеканала также не присутствовали.

Целью информационного вброса о Смоленкове представитель МИДа назвала начало предвыборной кампании в США.

«Это классическая пропаганда. <...> Какова же цель? Она абсолютно точно — здесь нет никаких сомнений — внутриполитическая, ведь в США началась электоральная кампания», — пояснила Захарова.

Материал о самом ценном американском шпионе, которому якобы удалось добиться высокого поста в российском правительстве, телеканал CNN опубликовал 9 сентября. Утверждалось, что агента пришлось вывезти из РФ из-за угрозы разоблачения — якобы президент США Дональд Трамп и сотрудники его администрации «небрежно обращались» с разведданными.

Как пишут СМИ, неназванным шпионом может быть Олег Смоленков, якобы работавший в посольстве США и в структуре российского правительства. Соседи Смоленкова утверждают, что после публикации возле дома «шпиона» начали появляться журналисты. Завидев одного из них, семья «россиянина покинула дом спустя 15 секунд».

В Кремле ответили, что человек с такой фамилией не занимал высокой должности и был уволен внутренним распоряжением «года 2–3 тому назад». Трамп утверждает, что не знаком с историей о шпионе, а госсекретарь Майкл Помпео назвал публикации СМИ фактически некорректными.