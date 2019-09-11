СМИ узнали о спешном отъезде семьи Смоленкова при виде журналиста

Семья «информатора США» Олега Смоленкова в спешке покинула свой дом в Стаффорде, штат Вирджиния, увидев журналиста одного из американских СМИ. Об этом 11 сентября сообщает «РИА Новости».

По словам соседа Смоленкова Грега Талли, накануне к нему постучался журналист американского издания Daily Beast чтобы задать вопросы о предполагаемом шпионе.

Талли также рассказал, что журналист сидел в машине и ждал приезда русской семьи вечером.

«Они увидели его, вошли в дом и спустя 15 секунд уехали на обеих машинах», — заявил сосед.

9 сентября телеканал CNN сообщил, что США в 2017 году отозвали из России одного из своих самых ценных агентов, которому якобы удалось добиться высокого поста в правительстве РФ. Об этом журналистам рассказал анонимный источник в администрации американского президента Дональда Трампа.

Позже в СМИ появилась информация о том, что речь может идти об Олеге Смоленкове, якобы работавшем в посольстве США и в структуре российского правительства.