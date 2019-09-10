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ЦРУ опровергло связь действий Трампа с вывозом «шпиона США» из России

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Фото: TASS/Zuma
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Информация о том, что действия президента США Дональда Трампа привели к предполагаемому вывозу «американского шпиона» из Российской Федерации, не соответствуют действительности. Об этом говорится в заявлении Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

В спецслужбе назвали «необоснованными спекуляциями» данные, что к предполагаемой операции по вывозу агента привело обращение Трампа с наиболее деликатной разведывательной информации. Заявление ЦРУ во вторник, 10 сентября, цитирует FoxNews.

Ранее во вторник госсекретарь США Майк Помпео не смог подтвердить сообщения СМИ об отзыве в 2017 году американского шпиона из России. Эти публикации он назвал «фактически некорректными». Он напомнил, что ЦРУ выступило с заявлением по поводу данных публикаций, и отметил, что более он ничего не скажет по этой теме.

Накануне CNN опубликовал материал о ценном американском шпионе, которому якобы удалось добиться высокого поста в российском правительстве. По словам источников телеканала, агента пришлось вывезти из России в 2017 году из-за угрозы разоблачения — якобы Трамп и его администрация «небрежно обращались с данными разведки».

Позже в СМИ появилась информация, что неназванным шпионом может быть Олег Смоленков, якобы работавший в посольстве США и в структуре российского правительства. В Кремле ответили, что человек с такой фамилией не занимал высокой должности и его уволили внутренним распоряжением «года два-три тому назад».

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