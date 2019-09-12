Рябков прокомментировал сообщения о «шпионе ЦРУ» в российском руководстве

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал сообщения о якобы работавшем на ЦРУ Олеге Смоленкове.

«Это очередная попытка использовать «российский материал» и «российский повод», для того чтобы нагнетать недоверие к нам в США», — цитирует Рябкова ТАСС в четверг, 12 сентября.

9 сентября канал CNN опубликовал материал о ценном американском шпионе, которому якобы удалось добиться высокого поста в российском правительстве. По словам источников телеканала, агента пришлось вывезти из России в 2017 году из-за угрозы разоблачения — якобы президент США Дональд Трамп и его администрация «небрежно обращались с данными разведки».

Позже в СМИ появилась информация, что неназванным шпионом может быть Олег Смоленков, якобы работавший в посольстве США и в структуре российского правительства. В Кремле отметили, что человек с такой фамилией работал в администрации президента, но не занимал высокой должности и был уволен внутренним распоряжением «года два-три тому назад».

10 сентября госсекретарь США Майк Помпео назвал эти публикации «фактически некорректными».