В МИДе связали публикации о Смоленкове с предвыборной кампанией в США

Информация о так называемом информаторе США Олеге Смоленкове появилась в СМИ в связи с началом предвыборной кампании в США. Об этом 12 сентября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это классическая пропаганда. Сначала ставится цель, затем под нее подгоняется информация. Какова же цель? Она абсолютно точно -— здесь нет никаких сомнений — внутриполитическая, ведь в США началась электоральная кампания», — цитирует ее «Интерфакс».

Захарова добавила, что в России возбуждено уголовное дело по факту исчезновения Смоленкова, гражданина РФ, на территории иностранного государства вместе с семьей.

Информация американских СМИ о его нахождении в США требует проверки, поэтому ранее Москва запросила Вашингтон по линии Интерпола о нахождении россиянина, пишет «Газета.ру».

«Казалось бы, после материала о «вывозе» из России информатора спецслужб США мы должны были бы увидеть корреспондентов CNN, которые стали авторами очередной нетленки, но, это покажется странным, вы свидетели — CNN сегодня не с нами. Более того, <...> и до подготовки материала, и после его публикации к нам CNN с вопросами не обращалось», — приводит слова представителя российского ведомства «РИА Новости».

Схожую позицию ранее в этот день озвучил замглавы МИДа Сергей Рябков. Сообщения СМИ о Смоленкове он назвал очередной попыткой использовать «российский повод» для того, «чтобы нагнетать недоверие к нам в США».

9 сентября телеканал CNN опубликовал материал о самом ценном американском шпионе, которому якобы удалось добиться высокого поста в российском правительстве и которого пришлось вывезти из РФ из-за угрозы разоблачения — якобы президент США Дональд Трамп и его администрация «небрежно обращались с данными разведки».

Как пишут СМИ, неназванным шпионом может быть Олег Смоленков, якобы работавший в посольстве США и в структуре российского правительства. Соседи Смоленкова утверждают, что после публикации возле дома «информатора США» начали появляться журналисты. Завидев одного из них, семья «шпиона» покинула дом «спустя 15 секунд».

В Кремле ответили, что человек с такой фамилией не занимал высокой должности и был уволен внутренним распоряжением «года два-три тому назад». Трамп утверждает, что не знаком с историей о шпионе, а госсекретарь Майкл Помпео назвал публикации СМИ «фактически некорректными».