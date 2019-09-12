На западе Москвы зафиксировано превышение уровня вредных веществ в воздухе

В Мосэкомониторинге сообщили, что периодически фиксируют превышение уровня вредных веществ в воздухе на западе Москвы. В частности, речь идет о районе Очаково-Матвеевское, рассказали в четверг, 12 сентября, в пресс-службе ведомства.

«Мосэкомониторингом в районе установлена мобильная станция контроля замеров воздуха и выезжает передвижная лаборатория по жалобам жителей, станции периодически фиксируют кратковременные превышения по взвешенным частицам, оксиду углерода и диоксиду азота», — цитирует «РИА Новости» сообщение пресс-службы. Чаще всего превышения фиксируются в ночные часы.

Представители ведомства добавили, что на территории промзоны в Очаково расположено много предприятий, которые могут быть источниками выбросов.

Жители районов Очаково-Матвеевское и Тропарево-Никулино в соцсетях пожаловались на неприятный запах, исходящий якобы от мусоросжигательного завода на улице Генерала Дорохова.

В Росгидромете ранее в четверг сообщили, что в Москве за последние сутки наблюдается повышенная степень загрязнения атмосферного воздуха. Вечером 11 сентября и утром 12 сентября экологи зафиксировали в районе Нагорный превышение норм содержания диоксида азота до полутора раз.