В рейтинг лучших университетов мира вошли 39 вузов России

В рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE) вошли 39 российских вузов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авторов «Рейтинга университетов мира — 2020» (THE World University Rankings 2020).

Отмечается, что в этом году в список вошло на четыре вуза больше, чем в 2018 году. При этом мировая конкуренция в сфере высшего образования становится жестче с каждым годом.

Лидером среди российских вузов остался Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, который в этом году поднялся на 10 позиций и занял 189-ю строчку среди 1,3 тыс. высших учебных заведений из 92 стран мира.

Также в рейтинг вошли Московский физико-технический институт (201–250 строчка), Высшая школа экономики (251–300), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (401–500), который стал лучшим за пределами столицы.

Все вузы смогли улучшить свои прошлогодние показатели в рейтинге и подняться на несколько позиций. Кроме того, в список попало пять новых российских вузов. Самую высокую строчку (группа 801–1000) из новичков занял Национальный минерально-сырьевой университет.

5 августа сообщалось, что Московский государственный университет имени Ломоносова вошел в список лучших вузов мира по качеству образования. По данным Центра всемирного рейтинга университетов (CWUR), МГУ занял 95-е место в списке.