Поиски призванных: будущих офицеров найдут выездные комиссии

Со следующего года у молодых людей появится возможность поступить в военный вуз, не выезжая из своего региона. Минобороны направит в отдаленные части страны выездные приемные комиссии. В них войдут преподаватели военных училищ, институтов и академий, которые проведут дополнительные вступительные испытания для абитуриентов. По результатам проверки комиссия примет решение о зачислении кандидатов на обучение. Это нововведение поможет набирать в военные училища более подготовленных и мотивированных курсантов. Параллельно разрабатывается законопроект, предусматривающий для кандидатов бесплатный проезд к месту поступления и обратно.

До самых до окраин

В нынешнем году был проведен эксперимент с участием выездных приемных комиссий военных вузов, рассказали «Известиям» источники в Минобороны. По результатам принято решение со следующего года организовать подобную работу в некоторых отдаленных регионах. В первую очередь речь идет о Сибири и Дальнем Востоке.

Процесс приема в военные вузы существенно отличается от поступления в гражданские институты. Во-первых, жестко ограничен возраст абитуриентов: от 16 до 22 лет. Во-вторых, на некоторые направления можно поступить, только получив допуск к государственной тайне. В-третьих, обязательно личное присутствие кандидата, ведь каждое военное учебное заведение устанавливает свои нормативы физической подготовки и разрабатывает специальные тесты профессионального отбора. Непосредственно в вузе нужно пройти и окончательное медицинское освидетельствование.

Ряд военных учебных заведений проводит и дополнительные испытания. Например, Военный университет отдельно тестирует кандидатов, поступающих по специальностям «Дирижирование военным духовым оркестром», «Правовое обеспечение национальной безопасности», «Перевод и переводоведение». По результатам этих испытаний мандатная комиссия (аналог приемной комиссии в гражданских вузах) принимает решение о зачислении.

— Военным вузам необходимо досконально проверять абитуриентов, именно поэтому их вызывают непосредственно в вуз, — пояснил «Известиям» заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова полковник Андрей Кошкин. — Поступившим будет доверено оружие, секретная информация, поэтому нужно заранее убедиться, что потенциальный курсант действительно готов к военной службе. В регионах есть множество мотивированных ребят, которые подходят по своим качествам для офицерской службы, но в силу ряда обстоятельств не имеют возможности попробовать поступить в военный вуз. Выездные комиссии сделают поступление для них более доступным и отчасти уравняют шансы кандидатов.

Работа выездных комиссий в отдаленных регионах, где вступительные испытания смогут пройти молодые люди из близлежащих населенных пунктов, а также солдаты и офицеры из окрестных гарнизонов, в конечном счете сэкономит деньги Минобороны, полагает бывший замначальника Военно-воздушной академии им. Ю.А. Гагарина генерал-лейтенант Иван Найденов.

— Я сам, когда в звании капитана поступал в академию, сдавал экзамены выездной комиссии в Самарканде, куда приехал из своей воинской части, — рассказал генерал. — Благодаря таким комиссиям солдатам и офицерам не приходилось надолго отрываться от службы, тратить время на переезды.

Билет в военную карьеру

До 2012 года абитуриенты, прошедшие предварительный отбор для поступления в военные училища в военкоматах, имели возможность доехать до них бесплатно. Проезд оплачивался из бюджета Минобороны. Вернуться домой в случае непоступления молодые люди могли также за счет военного ведомства. Но семь лет назад, когда денежное довольствие военнослужащих подняли в несколько раз, транспортную льготу отменили для всех, в том числе и для абитуриентов.

Сильнее всего отсутствие бесплатного проезда сказалось на вузах Дальнего Востока. Конкурс там заметно снизился. При том, что училища в Сибири и на Дальнем Востоке играют важную роль в подготовке офицеров для армии и флота. Два из трех военных вузов, где готовят лейтенантов для мотострелковых войск, находятся на востоке страны — это Новосибирское и Дальневосточное высшие общевойсковые училища. В Тихоокеанском высшем военно-морском училище им. С.О. Макарова готовят офицеров по важным для ВМФ специальностям.

По словам генерал-лейтенанта Ивана Найденова, бесплатный проезд для абитуриентов вместе с работой выездных конкурсных комиссий приведет к повышению конкуренции при поступлении в военные вузы и у последних появится возможность выбирать наиболее подготовленных молодых людей.

— Мы когда-то отдавали предпочтение золотым медалистам, но затем пришли времена, когда брали всех, кто хотел учиться, — лишь бы пришел. И потом некоторых приходилось отчислять за неуспеваемость, чего раньше никогда не было, — добавил генерал.

Ранее «Известия» сообщали, что до конца нынешнего года в России возрождено одно из самых престижных учебных заведений Советской армии — Военно-политическая академия (ВПА), до своей реорганизации в 1990-х носившая имя Владимира Ленина. Академию откроют на базе Военного университета, где сейчас готовят офицеров по гуманитарным специальностям. Обновленная ВПА будет выпускать заместителей командиров по военно-политической работе, психологов и журналистов.