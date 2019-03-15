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Комиссары в новых шлемах: в России возрождают вуз для замполитов

Военно-политическая академия им. Ленина начнет работу до конца 2019 года
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Фото: vumo.mil.ru
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До конца 2019 года в России будет возрождено одно из самых престижных учебных заведений Советской армии — Военно-политическая академия (ВПА), до своей реорганизации в 1990-х носившая имя Владимира Ленина. Как рассказали источники «Известий» в Минобороны, академия будет открыта на базе Военного университета, где сейчас готовят офицеров по гуманитарным специальностям. Обновленная ВПА будет выпускать заместителей командиров по военно-политической работе, психологов и журналистов.

С инициативой возродить Военно-политическую академию им. В.И. Ленина выступило недавно созданное Главное военно-политическое управление ВС РФ. ВПА ведет свою историю с 1919 года, когда был создан Учительский институт Красной армии. В советское время эта академия считалась одной из самых престижных в стране: поступать сюда получали право офицеры-политработники уровня заместителя командира батальона и выше. После выпуска они могли занимать руководящие должности в военно-политической структуре Вооруженных сил вплоть до замминистра обороны.

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Правопреемником этого учебного заведения стал Военный университет, который 5 ноября нынешнего года должен отметить свое столетие. Как рассказали «Известиям» несколько источников в Минобороны, в преддверии юбилея в ведомстве уже принято принципиальное решение о возрождении ВПА. Сейчас рассматриваются два варианта: переименование с корректировкой учебных программ либо разделение на Военно-политическую академию и несколько специализированных военных институтов. В последнем случае курсанты филологических, юридических и экономических специальностей будут учиться отдельно.

Не только слова

В советское время ВПА славилась тем, что в ней преподавали не только марксизм-ленинизм. Слушатели академии получали основательную командирскую подготовку: летчики летали, танкисты водили, моряки занимались на тренажерах и отправлялись стажироваться на боевые корабли. У ВПА был собственный большой полигон в подмосковной Кубинке, на котором сейчас занимаются бойцы спецназа ВДВ.

— Командирская подготовка очень важна, — пояснил «Известиям» выпускник ВПА, ветеран Афганистана, член организации «Офицеры России» Виктор Ольховский. — Если в части знают, что человек пришел на службу без понятия о самолетах и начинает рассказывать, как надо вести себя, может возникнуть ситуация, при которой он может «сесть в лужу». После чего ему будет уже просто неудобно лишний раз подойти к профессионалам. Конечно, политработник должен разбираться в том, чем занимаются его сослуживцы, должен знать технику, тактику действий.

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История ВПА началась в 1919 году, когда в Петрограде был создан Учительский институт Красной армии. Год спустя он был преобразован в Петроградский красноармейский университет имени Н.Г. Толмачева. Там готовили кадры для проведения ликбеза, агитаторов, а также организаторов для трудармий. После этого университет переименовывали еще несколько раз, пока в 1925-м он не получил название Военно-политической академии. Туда принимали красноармейцев с высшим образованием. Первоначально в академии было два факультета — военно-политический и общественно-педагогический. В 70-е годы их насчитывалось уже более десятка.

На период с 1943 по 1947 год академия была преобразована в Высшие всеармейские военно-политические курсы с годичным сроком обучения. В 1944-м ВПА наградили орденом Красного Знамени.

Более двухсот выпускников Военно-политической академии стали Героями Советского Союза. Среди выходцев ВПА много государственных, политических и общественных деятелей, военачальников, ученых, космонавтов, дипломатов, юристов, спортсменов и представителей деловой элиты. В их числе легендарный вратарь Владислав Третьяк, бывший премьер-министр Сергей Степашин, первый командир спецподразделения «Альфа» Виталий Бубенин, начальник ГлавПУРа ВС СССР генерал армии Алексей Лизичев, космонавты Виталий Жолобов, Виталий Севастьянов, Виктор Горбатко и Петр Климук, а также сенатор Франц Клинцевич.

Выпускником ВПА был и капитан 3-го ранга Валерий Саблин, в 1975 году поднявший восстание на большом противолодочном корабле «Сторожевой» — в знак протеста против «отхода от ленинских принципов». Примечательно, что Саблин закончил ВПА с золотой медалью. Это был единственный за всю историю СССР случай мятежа на военном корабле. Валерий Саблин был приговорен в расстрелу, а его имя убрано из зала славы академии.

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Без политики

После того как в 1991 году в армии были упразднены политические органы, ВПА была переименована в Гуманитарную академию Вооруженных сил. В 1994 году ее объединили с Военной академией экономики, финансов и права (бывший Военный институт Вооруженных сил СССР), в результате чего появился Военный университет Министерства обороны. В 2010 году в его состав вошел Ярославский военный финансово-экономический институт и Военный университет стал единственным в стране гуманитарным военным учебным заведением.

— Без политического воспитания солдат не обойтись, — считает военный эксперт Владислав Шурыгин. — Это проверенный международный опыт — политическая работа ведется во всех армиях мира, в том числе в США. Единственная армия, которая пыталась от этого полностью отказаться, — российская. У современного командира большое количество задач, сложное вооружение, у него совершенно не остается времени на занятия с личным составом. Тем более на его политическую подготовку. Именно для этого и необходимы офицеры, получившие профильное образование.

Если в советское время ВПА готовила офицеров, которые должны были «проводить генеральную линию партии», то сейчас в Конституции России прописан прямой запрет на идеологию, отметил полковник Виктор Ольховский. Однако это не значит, что солдатам не следует рассказывать о ситуации в мире и о том, для чего, в конечном итоге, они выполняют свой воинский долг.

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