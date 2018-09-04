Замполит вместо воспитателя

В Вооруженные силы вернутся замполиты. Замы командиров воинских частей по воспитательной работе станут заместителями по работе военно-политической. Изменится не только название должности, скорректируют и круг их обязанностей. Замполиты будут отвечать за патриотизм военнослужащих, обеспечивать «глубокое понимание» госполитики в области обороны, тогда как раньше во главу угла ставилось поддержание дисциплины и воспитание личного состава.

Идейно убежденные

В Минобороны «Известиям» рассказали, что ведомство разработало проект указа президента о внесении изменений в общевоинские уставы Вооруженных сил. В армии и на флоте будут введены новые должности — заместители командира полка (корабля 1-го ранга), батальона, роты, эшелона и гарнизона по военно-политической работе. Они придут на смену замам по воспитательной работе. Документ находится на стадии ведомственных согласований.

Цель введения военно-политической работы в Вооруженных силах — «формирование профессионально подготовленной, идейно убежденной, сильной духом личности военнослужащего, сплоченных и слаженных воинских коллективов, способных к выполнению задач... в любых условиях... обеспечение морального превосходства при выполнении войсками (силами) учебно-боевых задач», сказано в пояснительной записке к проекту.

Как писали «Известия», Минобороны занимается формированием Главного военно-политического управления (ГлавВоенПУР). Процесс должен быть завершен к 1 декабря нынешнего года. За это время будут определены штатная структура ГлавВоенПУРа, его полномочия и приняты кадровые решения.

Первый после командира

В проекте указа, с которым ознакомились «Известия», отмечено, что заместители командира полка (корабля 1-го ранга) по военно-политической работе станут прямыми начальниками для всего личного состава и будут подчиняться непосредственно командирам полков или кораблей.

Они станут отвечать за проведение военно-политической работы (ВПР). ВПР должна обеспечить «глубокое понимание и поддержку» личным составом госполитики в области обороны. В зоне ответственности замполитов — формирование высоких военно-профессиональных, боевых, морально-политических и психологических качеств, верности воинскому долгу и военной присяге.

Они будут обязаны знать «морально-политическое и психологическое состояние» военнослужащих и своевременно докладывать о ситуации командиру. Замполиты займутся укреплением единоначалия, сохранением военной и государственной тайны солдатами и офицерами. Прописано и формирование у военнослужащих патриотизма, бдительности и ответственности.

Для этого замполиты должны проводить занятия по военно-политической подготовке, они будут отвечать за «военно-политическое информирование личного состава о событиях в мире и в Российской Федерации, жизни и учебно-боевой деятельности Вооруженных сил», а также за мероприятия по разъяснению личному составу последних «решений президента РФ — Верховного главнокомандующего».

Ближе к солдату

В батальонах и ротах замполиты будут ближе к личному составу. Батальонному нужно будет знать морально-политические и военно-профессиональные качества каждого офицера, прапорщика и сержанта. Участвовать в подборе отделений, расчетов и экипажей с учетом психологической совместимости, религиозности и отношения к службе.

Ротный замполит будет отвечать в том числе за создание актива, подбор редактора боевого листка и планирование мероприятий, проводимых в комнате досуга. Он должен будет знать запросы и нужды солдат и поддерживать связь с их родными и близкими. Ему предстоит проводить мероприятия по предупреждению правонарушений и девиантного поведения, а также предотвращению наркомании среди личного состава.

Против информационной войны

Обязанности замполитов будут отличаться от тех, что исполняли воспитатели. Они будут делать акцент на занятиях по военно-политической подготовке и политинформациях. Главной задачей воспитателей было поддержание воинской дисциплины и собственно воспитательная работа «с учетом национальных и психологических особенностей, уровня образования и отношения к религии каждого военнослужащего».

В новом проекте сказано о «формировании морально-политической и психологической готовности военнослужащих к выполнению учебных и боевых задач».

Но из документа исчезнет понятие морально-психологического обеспечения (МПО), то есть поддержания способности военнослужащих выполнять боевые задачи в экстремальных условиях. Занятия по МПО обеспечивают уверенность солдат и офицеров в своих силах и боевой технике, веру в правоту своих действий и психологическую устойчивость — то есть те качества, без которых невозможно удачное ведение боевых действий.

Без морально-психологического обеспечения войска не останутся, считает зампред Общественного совета при Минобороны Александр Каньшин.

— В современных условиях информационного противоборства на мировой арене эта работа требует усиления, — отметил он. — Есть внешняя причина — необходимость противодействовать информвойне. Есть и внутренняя. Страна у нас многонациональная и многоконфессиональная, а армия должна быть единым организмом. Люди, имеющие разные взгляды, разную религию, разное воспитание должны быть объединены политико-воспитательной работой.

В работе людей, отвечающих за психологический микроклимат в соединениях, будут сделаны новые акценты. При этом армия не будет служить политическим силам.

— Вернутся политические занятия, но без коммунистической идеологии, — отметил эксперт. — Не будет наносного. В военнослужащих надо воспитывать патриотизм, и они должны знать Конституцию и законы.