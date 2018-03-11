Военные воспитатели получили мультимедийные вездеходы

Российские офицеры-воспитатели получили «мультимедийные вездеходы». Минобороны начало закупки походных многофункциональных информационных комплексов. ПМИК — это грузовой автомобиль-фургон с мультимедийным оборудованием для воспитательной работы и организации досуга военнослужащих в полевых условиях. С его помощью можно создать Wi-Fi сеть и транслировать видео в разрешении HD. Также комплекс позволяет выпускать разнообразную печатную продукцию — боевые листки, газеты и др. По мнению экспертов, это увеличит эффективность работы с поколением солдат, выросшим в эпоху высоких технологий.

Как рассказали «Известиям» в Минобороны, принципиальное решение о закупке уже принято. Каждый военный округ получит по два ПМИК для тестирования. Всего будет приобретено восемь комплексов на сумму 152 млн рублей. За их использование в войсках отвечает главное управление по работе с личным составом Вооруженных сил РФ.

В ЗАО «Смарт Энерго Трейд» (производитель ПМИК) подтвердили «Известиям», что начали выпуск нового полевого клуба и в 2018 году планируют начать его поставки в войска.

Походный многофункциональный информационный комплекс выпускается в кузове-фургоне на базе автомобиля повышенной проходимости «Урал» или «КамАЗ». С его помощью офицеры-воспитатели будут создавать современные информационные продукты: видеоролики, небольшие фильмы, электронные или печатные газеты и журналы. Цифровую агитационную продукцию можно распространять через Wi-Fi-сеть, разместить в специальном защищенном облачном хранилище.

ПМИК получил разнообразное программное обеспечение. В распоряжении военных воспитателей — видеоредактор, программы для создания трехмерной графики, распознавания и редактирования текста. Предусмотрены конвертеры для преобразования видео в форматы мобильных устройств. Это позволяет адаптировать медиафайлы для гаджетов, которыми пользуются солдаты.

Все компьютеры полевого клуба работают на базе защищенной российской операционной системы Alt Linux со встроенными офисными приложениями. ПМИК функционирует даже при экстремальных температурах — минус 40 или плюс 50 градусов.

Военный эксперт Олег Желтоножко отметил, что в российской армии всегда уделяли большое внимание информированию военнослужащих. Даже в боевой обстановке замполиты показывали кинофильмы, выпускали боевые листки. Это помогает поднять боевой дух солдат, отвлечь от сложных бытовых условий. Но раньше оборудование полевых клубов было громоздким, последние несколько десятков лет оно не соответствовало требованиям времени.

— Возможности нового комплекса позволят создавать информативный высококачественный медиапродукт, понятный для каждого бойца. Современная техника значительно упрощает процесс монтажа аудио- и видеоматериалов. Зрелищный сюжет реально сформировать за несколько часов. Можно в электронном виде готовить боевые листки, различные инструкции и памятки, — отметил эксперт. — Новые технологии позволят быстро донести информацию до каждого солдата. Нужно использовать, в том числе, личные электронные устройства бойцов, а контент выкладывать на защищенный ресурс, доступный только для военнослужащих.

Самым распространенным походным автоклубом в советской и российской армии остается ПАК-65Д, созданный на шасси автомобиля ГАЗ-66. Эти машины производил киевский Военный завод № 804 ГПУ МО СССР. В комплект оборудования в разное время входили широкопленочная киноустановка, магнитофоны, радиоприемник с громкоговорителями.